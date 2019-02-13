Кошачье счастье: Для кота из Колы со сломанным позвоночником нашли дом в Заозерске

13 Февр. 11:25 2019-02-13T11:25:24+03:00

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Все-таки мир не без добрых людей. Неделю назад на земле стало на одного счастливого питомца больше, а в семье, что его приютила, прибавилось на одного теплого кота. Мурлыка со сломанным позвоночником, которого нашли неравнодушные прохожие в Коле, нашел семью. Напомним, с холодной улицы его забрали мурманчане Юлия Мельникова и Павел Стецкий, а когда у котика диагностировали тяжелую травму, принялись за его лечение.

- За эти три недели нас поддержали очень большое количество людей. Деньги на лечение кота переводили не только жители Мурманска и области, но Москвы, Санкт-Петербурга, Германии и других уголков мира, - рассказывает Юлия Мельникова. – Особой благодарности заслуживает хирург с золотыми руками Алексей Николаев, который сделал нашему подопечному операцию на позвоночнике. Она прошла более чем успешно. Вопреки всем прогнозам котик стал самостоятельно ходить в туалет и половая функция сохранилась. Правда, дожимать мочевой пузырь приходится, но это все равно уже большой успех.

После операции мурлыка приходит в себя под неустанной заботой своей новой хозяйки. Беднягу приютила в своей семье Елена из Заозерска. Кот уже начал привыкать к новой обстановке, осторожно дает себя погладить и учиться доверять человеку, а еще весьма успешно гоняет по новым апартаментам на своих двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU