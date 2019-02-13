2019-02-13T11:03:13+03:00
Происшествия

В Североморске мужчина потерял руку в результате несчастного случая на природе

Пострадавшего отвезли в Мурманск на восстановление
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске лечат пострадавшего жителя Североморска, который потерял руку.В Мурманске лечат пострадавшего жителя Североморска, который потерял руку.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Житель Флотской столицы получил тяжелую травму. Северянин покалечился во время вылазки за город. Случилось это в понедельник, 11 февраля. Житель Североморска находился на природе и, предположительно, занимался зимней рыбалкой. В этот момент произошла травмоопасная ситуация, подробности которой до конца неизвестны.

- Пострадавший мужчина получил травматическую ампутацию левой кисти руки. Бригада скорой помощи доставила мужчину в Мурманск, - сообщает портал Severlife.ru.

По предварительным данным, отсеченную конечность врачи забрали с собой, чтобы попытаться пришить. К сожалению, сделать это не удалось. Скорее всего, потерпевший североморец останется калекой на всю жизнь.

В настоящий момент сотрудники УМВД России по Мурманской области готовят официальный комментарий по поводу случившегося. Таким образом, станут известны подробности несчастного случая и причины потери конечности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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