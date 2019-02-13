2019-02-13T12:18:15+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит, соблюдались ли в сгоревшей школе в Кузомени требования пожарной безопасности

А еще возьмет на контроль решение вопроса с организацией образовательного процесса для маленьких сельчан
Елена МОЛОДЦОВА
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Огонь уничтожил здание начальной школы дотла. Фото: Анна ГерцовскаяОгонь уничтожил здание начальной школы дотла. Фото: Анна Герцовская
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Уже сутки как в Кузомени утих пожар, который дотла уничтожил деревянное здание местной начальной школы. Напомним, ЧП произошло в 8:24 12 февраля, по предварительной информации, из-за замыкания электропроводки.

В здании никого не было. Так что обошлось без пострадавших. А вот саму школу тушить было некому: зимой дороги в село нет, и пожарные не смогли добраться до Кузомени. Четырех учеников, которые посещали погибшее в огне учреждение, отправят на снегоходах в школу-интернат в Варзуге.

По факту пожара в Кузомени уже организовала проверку прокуратура Мурманской области, которая намерена выяснить, как соблюдались в сгоревшей школе требования пожарной безопасности и не будут ли теперь нарушены права детей на образование.

- Школа полностью уничтожена огнем, юным кузомлянам на данный момент негде учиться. Насколько известно, их права на образование будут соблюдены: дети отправятся учиться в интернат в Варзуге. Тем не менее, мы будем держать на контроле вопрос не только с их обучением до конца этого учебного года, но проследим за дальнейшей судьбой маленьких кузомлян, которым 1 сентября предстоит пойти в первый класс, - отметила Татьяна Мавлютова, помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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