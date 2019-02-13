В Оленегорске собаку убили прямо на дачном участке

13 Февр. 09:45 2019-02-13T09:45:34+03:00

Айк охранял свою территорию и не был угрозой для общества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Одна зообеда приходит за другой. Неделю назад в Ловозеро объявились догхантеры, жертвой которых стали семь домашних собак. А теперь и по Оленегорску расхаживает человек с питомцем-убийцей.

- Вечером 10 или днем 11 февраля на частной территории у дома №18 по улице Новая в Оленегорске произошло непоправимое. Нашу собаку загрызли ее сородичи. На голове Айка – так звали нашего любимца – также обнаружено пулевое ранение, - рассказывает хозяйка погибшего пса Кристина Лаптева.

По словам женщина, за несколько дней до этого собаку, охранявшую территорию покусали. Хозяева сделали вывод и установили со стороны леса сетку Рабицу, но их питомца это не спасло.

- Айк не был угрозой для общества. Он охранял свою территорию и не мог сбежать, - отмечает северянка.

По словам местных жителей, примерно год назад в Оленегорске уже был подобный случай. Тогда собаку разорвали прямо на цепи.

- 11 февраля в полицию обратился мужчина и сообщил, что его собаку убили. По данному факту начата проверка, в ходе которой тело животного будет отправлено на экспертизу. После получения ее результатов будет приятно соответствующее решение, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Кроме того, в полицию также обратились две жительницы Ревды, сообщившие о том, что их покусали собаки, находящиеся на самовыгуле. По данным фактам также начаты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU