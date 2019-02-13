В Оленегорске собаку убили прямо на дачном участке
Одна зообеда приходит за другой. Неделю назад в Ловозеро объявились догхантеры, жертвой которых стали семь домашних собак. А теперь и по Оленегорску расхаживает человек с питомцем-убийцей.
- Вечером 10 или днем 11 февраля на частной территории у дома №18 по улице Новая в Оленегорске произошло непоправимое. Нашу собаку загрызли ее сородичи. На голове Айка – так звали нашего любимца – также обнаружено пулевое ранение, - рассказывает хозяйка погибшего пса Кристина Лаптева.
По словам женщина, за несколько дней до этого собаку, охранявшую территорию покусали. Хозяева сделали вывод и установили со стороны леса сетку Рабицу, но их питомца это не спасло.
- Айк не был угрозой для общества. Он охранял свою территорию и не мог сбежать, - отмечает северянка.
По словам местных жителей, примерно год назад в Оленегорске уже был подобный случай. Тогда собаку разорвали прямо на цепи.
- 11 февраля в полицию обратился мужчина и сообщил, что его собаку убили. По данному факту начата проверка, в ходе которой тело животного будет отправлено на экспертизу. После получения ее результатов будет приятно соответствующее решение, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Кроме того, в полицию также обратились две жительницы Ревды, сообщившие о том, что их покусали собаки, находящиеся на самовыгуле. По данным фактам также начаты проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU