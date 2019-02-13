2019-02-13T09:45:34+03:00
Происшествия

В Оленегорске собаку убили прямо на дачном участке

Владельцы погибшего Айка уже обратились в полицию
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Айк охранял свою территорию и не был угрозой для общества.Айк охранял свою территорию и не был угрозой для общества.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Одна зообеда приходит за другой. Неделю назад в Ловозеро объявились догхантеры, жертвой которых стали семь домашних собак. А теперь и по Оленегорску расхаживает человек с питомцем-убийцей.

- Вечером 10 или днем 11 февраля на частной территории у дома №18 по улице Новая в Оленегорске произошло непоправимое. Нашу собаку загрызли ее сородичи. На голове Айка – так звали нашего любимца – также обнаружено пулевое ранение, - рассказывает хозяйка погибшего пса Кристина Лаптева.

По словам женщина, за несколько дней до этого собаку, охранявшую территорию покусали. Хозяева сделали вывод и установили со стороны леса сетку Рабицу, но их питомца это не спасло.

- Айк не был угрозой для общества. Он охранял свою территорию и не мог сбежать, - отмечает северянка.

По словам местных жителей, примерно год назад в Оленегорске уже был подобный случай. Тогда собаку разорвали прямо на цепи.

- 11 февраля в полицию обратился мужчина и сообщил, что его собаку убили. По данному факту начата проверка, в ходе которой тело животного будет отправлено на экспертизу. После получения ее результатов будет приятно соответствующее решение, - рассказала врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. – Кроме того, в полицию также обратились две жительницы Ревды, сообщившие о том, что их покусали собаки, находящиеся на самовыгуле. По данным фактам также начаты проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни