Мурманскую поликлинику №2 наказали за выброшенные на помойку карты пациентов
В ноябре прошлого года в Мурманске разгорелся скандал. В мусорных баках на улице Полярной дивизии прохожие увидели медицинские карты пациентов. Установить, из какого медучреждения они, не составило труда, ведь на обложках документов была и эта информация, и ФИО пациентов вместе с другими персональными данными. Хочешь - листай и изучай историю болезни.
Снимки выброшенных на помойку карт попали в "ВКонтакт". И заведующему филиалом Мурманской городской поликлиники № 2 пришлось пояснить, что на самом деле на улицу попали формы диспансерного наблюдения пациентов с истекшим сроком годности. Но вот почему они были выкинуты вместе со строительным мусором и кто за это отвечал - вопрос.
На него нашли ответ в Роскомнадзоре Мурманской области. Ответственность за нарушение федерального закона "О персональных данных" возложили на поликлинику.
- По результатам рассмотрения дела мировым судьей вынесено постановление о признании ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2" виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, - сообщает Роскомнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU