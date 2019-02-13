Мурманскую поликлинику №2 наказали за выброшенные на помойку карты пациентов

13 Февр. 09:02 2019-02-13T09:02:31+03:00

За нарушение закона о персональных данных медучреждению выписали штраф в 25 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В ноябре прошлого года в Мурманске разгорелся скандал. В мусорных баках на улице Полярной дивизии прохожие увидели медицинские карты пациентов. Установить, из какого медучреждения они, не составило труда, ведь на обложках документов была и эта информация, и ФИО пациентов вместе с другими персональными данными. Хочешь - листай и изучай историю болезни.

Снимки выброшенных на помойку карт попали в "ВКонтакт". И заведующему филиалом Мурманской городской поликлиники № 2 пришлось пояснить, что на самом деле на улицу попали формы диспансерного наблюдения пациентов с истекшим сроком годности. Но вот почему они были выкинуты вместе со строительным мусором и кто за это отвечал - вопрос.

На него нашли ответ в Роскомнадзоре Мурманской области. Ответственность за нарушение федерального закона "О персональных данных" возложили на поликлинику.

- По результатам рассмотрения дела мировым судьей вынесено постановление о признании ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 2" виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, - сообщает Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU