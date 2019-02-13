В Апатитах две школьницы ушли из дома и пропали

13 Февр. 08:39 2019-02-13T08:39:59+03:00

Даша и Настя пропали в Апатитах 11 февраля. Фото: МВД по Мурманской области

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В Мурманской области снова пропали несовершеннолетние, и нужна помощь в их поиске.

ЧП произошло в Апатитах. 11 февраля две школьницы - 12-летняя Анастасия Волкова и ее сверстница Дарья Мордвинова ушли из дома и не вернулись. Обоим девочкам на вид 13-14 лет.

Приметы Насти: худощавого телосложения, рост 165 см, глаза карие, волосы светло-русые до плеч прямые.

Была одета: белая куртка-парка до колен с рисунком в виде разноцветных тонких зеленых и розовых кружков с капюшоном; брюки черные утепленные, черные кроссовки зимние на шнуровке, белая шапка с отворотом и рисунком "мордочка лисы", при себе имеет черный рюкзак с надписью на иностранном языке.

Приметы Даши: среднего телосложения, рост 164 см, глаза коричнево-зеленые, волосы темно-русые длинные, мелированные.

Была одета: черная куртка парка с капюшоном; черные джинсы, зимние короткие ботинки горчичного цвета, футболка с коротким рукавом цвета хаки, ушла с голубым рюкзаком с надписью на иностранном языке.

Сообщить информацию по пропавшим девочкам можно по телефонам полиции 8(815-55) 6-16-20, 4-52-00 или "02".

ИСТОЧНИК KP.RU