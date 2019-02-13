2019-02-13T08:39:59+03:00
Происшествия

В Апатитах две школьницы ушли из дома и пропали

Настю и Дашу ищут с 11 февраля
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Даша и Настя пропали в Апатитах 11 февраля. Фото: МВД по Мурманской областиДаша и Настя пропали в Апатитах 11 февраля. Фото: МВД по Мурманской области
Изменить размер текста:

В Мурманской области снова пропали несовершеннолетние, и нужна помощь в их поиске.

ЧП произошло в Апатитах. 11 февраля две школьницы - 12-летняя Анастасия Волкова и ее сверстница Дарья Мордвинова ушли из дома и не вернулись. Обоим девочкам на вид 13-14 лет.

Приметы Насти: худощавого телосложения, рост 165 см, глаза карие, волосы светло-русые до плеч прямые.

Была одета: белая куртка-парка до колен с рисунком в виде разноцветных тонких зеленых и розовых кружков с капюшоном; брюки черные утепленные, черные кроссовки зимние на шнуровке, белая шапка с отворотом и рисунком "мордочка лисы", при себе имеет черный рюкзак с надписью на иностранном языке.

Приметы Даши: среднего телосложения, рост 164 см, глаза коричнево-зеленые, волосы темно-русые длинные, мелированные.

Была одета: черная куртка парка с капюшоном; черные джинсы, зимние короткие ботинки горчичного цвета, футболка с коротким рукавом цвета хаки, ушла с голубым рюкзаком с надписью на иностранном языке.

Сообщить информацию по пропавшим девочкам можно по телефонам полиции 8(815-55) 6-16-20, 4-52-00 или "02".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни