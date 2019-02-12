2019-02-12T18:12:43+03:00
Общество

Мурманчане стали реже обращаться в службу занятости

В 2018 году содействие в трудоустройстве потребовалось 30 973 людям
Анна СТЕПАНОВА
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Мероприятия по содействию занятости населения реализуются в рамках госпрограммы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда». Фото: правительство Мурманской области.Мероприятия по содействию занятости населения реализуются в рамках госпрограммы Мурманской области «Управление развитием регионального рынка труда». Фото: правительство Мурманской области.
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Педагоги профессионального и дошкольного образования, бухгалтеры, по данным Минтруда, в 2018 году пользовались наибольшим спросом на рынке. Три самые востребованные профессии были определены на основе данных из открытых источников.

В комитете по труду и занятости населения Мурманской области тоже решили поговорить о прошедшем 2018-м. Оказалось, что в службу занятости региона стали обращаться реже. Содействие в трудоустройстве понадобилось 30 973 северянам, что на 4% меньше, чем в 2017 году. Из них трудоустроено 16 815 человек, или 54% от числа обратившихся.

– Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости прошли 1 924 безработных, а в общественных работах приняли участие 1 873 человека, – сообщили в пресс-службе комитета. – Более того, на условиях временной занятости трудоустроено 5 232 человека. Услуга по содействию самозанятости населения оказана 493 гражданам, организовано 240 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Часто в поисках работы люди вынуждены покидать обжитые места. Так, 50 северянам была оказана услуга по содействию в переезде, а для того чтобы работу смогли найти инвалиды, было создано 80 специально оборудованных рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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