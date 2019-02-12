Военный из Оленегорска, который убил и поджег свою жену после возвращения из Сирии, получил срок

12 Февр. 16:49 2019-02-12T16:49:16+03:00

На этом снимке молодая семейная пара выглядит вполне счастливой. До трагедии еще далеко... Фото: личный архив Яны Нюдиковой

Александр Нюдиков обеспечил себе 10 лет в колонии и навсегда потерял майорские погоны

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Летом 2017 года волонтеры нашли в лесах Мурманской области обезображенные останки.Тело было лишено некоторых конечностей и, вдобавок, сильно обгорело. Вскоре местные жители опознали труп молодой женщины. Это была недавно пропавшая Яна Нюдикова из Оленегорска, которая при жизни руководила местным благотворительным приютом.

Как отмечали сами волонтеры, убийца был неопытным и сильно «наследил» при совершении преступления - оставил массу улик. С самого начала было понятно, что в деле замешан супруг погибшей, военнослужащий Александр Нюдиков. Однако официальное подтверждение эта версия получила лишь сейчас.

- Следствием и судом установлено, что 5 июля 2017 года Нюдиков, находясь в квартире по месту жительства, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с супругой, нанес ей удар ножом, от которого она скончалась. Желая скрыть следы, военнослужащий вывез тело в лес и попытался уничтожить путем сожжения, - сообщает военно следственное управление Северного флота.

Трагедия произошла вскоре после того, как военный вернулся из командировки в Сирию. На тот момент Яна жила отдельно от супруга, вместе с тремя детьми.

Судьи вынесли суровый приговор Александру. Мужчина проведет в колонии ближайшие 10 лет. Кроме того, боевой офицер лишился своего воинского звания - разжалован из майоров. Будущий заключенный обязан выплатить родственникам женщины (в том числе, своим родным детям) 3 миллиона рублей моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU