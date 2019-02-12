2019-02-12T18:55:54+03:00
Дом. Семья

В Мурманске таксу, которую в мае спасли из канализации, хотят усыпить из-за срочного отъезда хозяев

К счастью, женщина, выходившая беднягу в первый раз, собирается забрать ее себе снова
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Первая хозяйка, когда у собаки отказали лапы, выбросила таксу умирать на улицу. Фото: vk.com/murmanpriut.Первая хозяйка, когда у собаки отказали лапы, выбросила таксу умирать на улицу. Фото: vk.com/murmanpriut.
Изменить размер текста:

Не везет, так не везет! Судьба таксы Джесси продолжает испытывать ее на прочность. Маленькая собачка не успевает приходить в себя от ее ударов.

В мае прошлого года 6-летнюю Джесси нашли в канализационном стоке в гаражах на улице Гвардейской в столице Заполярья. Как выяснилось, хозяева решили таким образом избавиться от собаки, когда у той отказали задние лапы. По словам ветеринаров, для представителей этой породы подобное не редкость, и болезнь прекрасно лечится. На счастье таксы она попала в добрые руки. Мурманчанка Оксана ее выходила и нашла для нее новых хозяев. Но, увы, они оказались немногим лучше прежних.

- Две недели назад нынешняя хозяйка Джесси Елена взяла ее, так сказать, на знакомство. Но неожиданно ей срочно понадобилось уехать, а так как, по словам женщины, куратор отказалась забирать собаку обратно, она решила ее усыпить, - рассказывает об очередном ударе судьбы руководитель Приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

К счастью, хозяйка таксы ошиблась номером и позвонила не в ЦВСЖ, а Оксане Львовне, и та, разумеется, не смогла пройти мимо собачьей беды.

- Я сама заберу Джесси у ее нынешней хозяйки и уже никому не отдам, - заявила о своем решении куратор собачки Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске нашли гранату РГМ в заброшенном госпитале на улице Журбы
Капитальный ремонт детской поликлиники в Североморске подходит к концу
Мурманский студент украл 100 тысяч рублей в Мордовии
В Мурманской области ищут уже трех пропавших подростков
Следком проверит североморских полицейских, которые задержали мужчину на глазах у дочери
В центре Мурманска у лицея сбили 12-летнюю девочку - пострадавшую увезли на «Скорой»
Читают все: в Мурманской области начались очные этапы конкурса юных чтецов «Живая классика»
Кем пойти работать предпенсионерам в Мурманской области: мастер маникюра, обработчик рыбы и продавец
Стало известно, насколько быстро окупается комната в Мурманске
Проверка слуха: китайские туристы привозят в Мурманск экзотические болезни
В Оленегорске хозяева намертво привязали боксера возле приюта и бросили
В Североморске из-за лабрадора без намордника мужчину заковали в наручники на глазах у дочки
В Мурманске пьяный отец выгнал взашей инспектора ПДН
Озвучена новая версия появления в Эмиратах загадочной капсулы из Мурманска
В Мурманске произошла авария с участием «Скорой» возле лечебного учреждения
В Мурманске в 2019 году откроют визит-центр Чечни