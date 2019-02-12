В Мурманске таксу, которую в мае спасли из канализации, хотят усыпить из-за срочного отъезда хозяев

12 Февр. 13:58 2019-02-12T18:55:54+03:00

К счастью, женщина, выходившая беднягу в первый раз, собирается забрать ее себе снова

Изменить размер текста: A A

Не везет, так не везет! Судьба таксы Джесси продолжает испытывать ее на прочность. Маленькая собачка не успевает приходить в себя от ее ударов.

В мае прошлого года 6-летнюю Джесси нашли в канализационном стоке в гаражах на улице Гвардейской в столице Заполярья. Как выяснилось, хозяева решили таким образом избавиться от собаки, когда у той отказали задние лапы. По словам ветеринаров, для представителей этой породы подобное не редкость, и болезнь прекрасно лечится. На счастье таксы она попала в добрые руки. Мурманчанка Оксана ее выходила и нашла для нее новых хозяев. Но, увы, они оказались немногим лучше прежних.

- Две недели назад нынешняя хозяйка Джесси Елена взяла ее, так сказать, на знакомство. Но неожиданно ей срочно понадобилось уехать, а так как, по словам женщины, куратор отказалась забирать собаку обратно, она решила ее усыпить, - рассказывает об очередном ударе судьбы руководитель Приюта для бездомных животных в Мурманске Оксана Анчишкина.

К счастью, хозяйка таксы ошиблась номером и позвонила не в ЦВСЖ, а Оксане Львовне, и та, разумеется, не смогла пройти мимо собачьей беды.

- Я сама заберу Джесси у ее нынешней хозяйки и уже никому не отдам, - заявила о своем решении куратор собачки Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU