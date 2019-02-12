В Оленегорске экипаж ДПС не пропустил пешехода на «зебре»

12 Февр. 12:40 2019-02-12T13:29:41+03:00

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Ни для кого не секрет, что в Заполярье дорожные полицейские бдительно следят, чтобы автомобилисты соблюдали ПДД. Особенно это касается ремней безопасности, которыми все находящиеся в машине должны быть пристегнуты, и предоставления преимущества пешеходам. Поэтому вдвойне удивительно, когда сами сотрудники дорожно-патрульной службы нарушают правила.

В группе «Подслушано в Оленегорске» появилось видео, на котором хорошо видно, как патрульный автомобиль № 550 не пропускает женщину на пешеходном переходе. Разумеется, в комментариях к ролику пользователи соцетей тут же разразились праведным гневом. Еще бы, местных водителей сотрудники ДПС не раз штрафовали на 1500 рублей за невнимательность и спешку на «зебре», а тут...

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту полицейских.

- Не правы оба. Пешеход не прав, что не остановился и не убедился в том, что его пропускают, а гайцы не сбавили скорость перед «зеброй». У пешеходов тоже есть обязанности, но их никто не соблюдает. Я каждый раз, проезжая это место, начинаю высматривать пешеходов от перехода у МФЦ, а в обратном направлении - от остановки у ледового дворца, так как дорожники оставляют сугробы, которые ограничивают видимость, - посетовал Василий Уткин.

Тем не менее, руководство УГИБДД по Мурманской области назначило проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. По ее результатам примут решение, а виновных привлекут к ответственности в рамках административного законодательства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1906" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/691333" frameborder="0"></iframe> В Оленегорске экипаж ДПС не пропустил пешехода.Видео: vk.com/pvo51.

ИСТОЧНИК KP.RU