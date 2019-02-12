У мурманчан заметили большое желание купить новые машины и оформить КАСКО

12 Февр. 12:04 2019-02-12T12:48:37+03:00

А вот автокредиты в столице Заполярья популярностью не пользуются

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Как бы не возмущались жители Мурманской области стоимостью бензина, по данным "РИА Рейтинг", топливо АИ-92 в Заполярье оказалось доступным.

Может, с этим связаны итоги другого исследования? Его автором стал Финансовый университет при правительстве России. Специалисты изучили спрос на покупку как новых машин, так и подержанных. И оказалось, что если осенью прошлого года он падал, то сейчас опять вырос в некоторых городах.

- Население проявляет наибольший интерес к приобретению новых автомобилей в Новороссийске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, - сообщает университет. - Доля потребителей, заинтересованных в полисе КАСКО на свой автомобиль в течение ближайших нескольких месяцев, в среднем за год увеличилась только на 12%. Наибольший спрос на страхование КАСКО автотранспорта - это Санкт-Петербург, Казань, Москва (с Химками и Балашихой), Мурманск и Сургут.

А вот автокредиты в Заполярье не очень популярны. По ним наш город не вошел в ТОП-25.

ИСТОЧНИК KP.RU