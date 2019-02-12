В Мурманске нашли нарушения в торговле рыбой и надзоре за ней же

12 Февр. 13:47 2019-02-12T13:47:28+03:00

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Областной центр считается промысловым. По крайней мере, такой славой он обладал в свои лучшие годы. Сейчас в Мурманске наблюдаются проблемы со свежей рыбой, о чем хорошо знает каждый житель города. Знают об этом и сотрудники контроллирующих органов. Не так давно прокуратура провела несколько проверок. Для начала, вопросы нашлись к одному из мурманских предпринимателей. Продажа рыбы в его магазине в центре города проходила с грубыми нарушениями.

- Красная икра, окунь, скумбрия, печень трески, филе горбуши и иная рыбная продукция общим весом более 34 килограммов реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Не оказалось у продавцов и другой важнейшей информации: даты изготовления и сроков годности. Некоторые рыбные изделия были самой что ни на есть откровенной «просрочкой». Хозяину торговой точки придется заплатить крупный административный штраф - до 40 тысяч рублей.

Другой аспект недавних проверок коснулся такой болезненной темы, как браконьерство. Однако «досталось» вовсе не разорителям водных ресурсов, а тем, кто должен следить за ними. По мнению прокуратуры, проштрафились Росприроднадзор и Баренцево-Беломорское территориальное управление. Сотрудники ведомств, якобы, недостаточно часто собирали штрафы с браконьеров и конфисковывали у них незаконные орудия лова. В результате вынесен целый ряд представлений.

ИСТОЧНИК KP.RU