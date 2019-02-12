2019-02-12T11:42:40+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Мурманской области будут считать без лососевых пород

Новое постановление правительства ограничило продукты питания, которые используют для социального показателя
Ника СВЕТЛОВА
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Лососевые породы исключили из перечня продуктов, которые используют для расчета прожиточного минимума.Лососевые породы исключили из перечня продуктов, которые используют для расчета прожиточного минимума.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Несколько обидно, что жители Мурманской области должны ограничивать себя в покупках в рыбных отделах. Дары моря многим не по карману. Так, по данным Мурманскстата, средняя цена креветок - 745 рублей/кг, икры лососевых - 4376 рублей/кг, живой и охлажденной рыбы - 290 рублей/кг, рыбы охлажденной и мороженой разделанной лососевых пород - 748 рублей/кг.

Именно цена последнего товара оказалась слишком высокой для расчета прожиточного минимума в Мурманской области. Поэтому в правительстве региона решили пересмотреть перечень продуктов, который используется для определения уровня потребительских цен.

Так, в постановление от 11 июня 2013 года № 314-ПП были внесены изменения (документ о них подписан 4 февраля 2019 года).

Если раньше для установления величины прожиточного минимума можно было брать рыбу мороженую неразделанную, то теперь в этом пункте есть оговорка "кроме лососевых пород". Впрочем, "простую" рыбку и красную разграничивает не только правительство, но и Мурманскстат при подсчете средних цен.

При этом другие пункты из перечня продуктов остались. Не стали убирать бананы, яблоки, апельсины, виноград, но и не сделали поблажку для мяса. В прожиточный минимум по-прежнему "входит" говядина, свинина, баранина с костью и курица (кроме окорочков).

Напомним, с ноября 2018 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 14 798 рублей, для трудоспособного населения - 15 439 рублей, для пенсионеров - 12 345 рублей, для детей - 15 121 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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