В Мурманской области два лыжника заблудились в метель и в темноте

12 Февр. 09:16 2019-02-12T09:16:56+03:00

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Спасателям Мурманской области и зимой и летом не до отдыха. Особенно много работы с туристами и рыбаками, которые часто попадают в сложные ситуации на природе.

11 февраля в Кольском районе у Верхнетуломского водохранилища искали двух мужчин.

- Оставив автомобиль неподалеку от турбазы на 108-м километре автодороги Кола-Лотта, они на лыжах отправились на водохранилище в окрестности острова Партизанский. На обратном пути, из-за ухудшения погодных условий - снегопад, налипание мокрого снега, темное время суток, - они потеряли ориентировку и не смогли самостоятельно выбраться, - рассказали в Мурманском арктическо-аварийно спасательном центре.

К счастью, мужчины смогли дозвониться по телефону 112. Сначала спасатели добрались до турбазы, а затем на снегоходах поехали на поиски лыжников. Нашли их примерно в 12-15 километрах от автодороги. Времени на это ушло не так много, поэтому северяне не получили обморожение, да и обошлось без травм. Так что госпитализация не понадобилась.

Напомним, в районе Туманного не так давно искали рыбаков, которые пропали из-за сломанных снегоходов.

ИСТОЧНИК KP.RU