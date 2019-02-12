2019-02-12T09:16:56+03:00
Происшествия

В Мурманской области два лыжника заблудились в метель и в темноте

Спасатели нашли мужчин в 15 километрах от дороги
Мария ПАШЕНКОВА
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Спасатели искали пропавших лыжников на снегоходах. Фото: vk.com/szrpsoСпасатели искали пропавших лыжников на снегоходах. Фото: vk.com/szrpso
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Спасателям Мурманской области и зимой и летом не до отдыха. Особенно много работы с туристами и рыбаками, которые часто попадают в сложные ситуации на природе.

11 февраля в Кольском районе у Верхнетуломского водохранилища искали двух мужчин.

- Оставив автомобиль неподалеку от турбазы на 108-м километре автодороги Кола-Лотта, они на лыжах отправились на водохранилище в окрестности острова Партизанский. На обратном пути, из-за ухудшения погодных условий - снегопад, налипание мокрого снега, темное время суток, - они потеряли ориентировку и не смогли самостоятельно выбраться, - рассказали в Мурманском арктическо-аварийно спасательном центре.

К счастью, мужчины смогли дозвониться по телефону 112. Сначала спасатели добрались до турбазы, а затем на снегоходах поехали на поиски лыжников. Нашли их примерно в 12-15 километрах от автодороги. Времени на это ушло не так много, поэтому северяне не получили обморожение, да и обошлось без травм. Так что госпитализация не понадобилась.

Напомним, в районе Туманного не так давно искали рыбаков, которые пропали из-за сломанных снегоходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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