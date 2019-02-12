"Прибью!": В Заполярном ласковому котику опалили уши

12 Февр. 08:41 2019-02-12T08:41:58+03:00

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Домашним животным страшно оставаться на улице, особенно зимой. Многие коты и собаки, привыкшие к жизни под крышей, умирают, потому что не приспособлены к "диким" условиям.

Красивейший бело-черный котик из Заполярного осенью оказался бездомным. От людей он далеко не уходит словно в надежде, что кто-нибудь влюбится в его большие ясные глаза, белую манишку на груди и носочки на лапках.

А в ожидании нового хозяина мурлыка живет в одном из домов. Спит на ковриках у дверей. И чем-то мешает людям...

- Кот ласковый, ручной. Приходит поесть и отогреться. Иногда гуляет вместе со мной и моим псом. Не гадил, не кричал, никому не мешал, хотя нет, видимо, мешал. В январе коту опалили уши. А сегодня сосед сказал, что если еще раз увидит кота, то прибьет не только меня, но и кота вместе со мной, - рассказывает жительница Заполярного Юлия Федун.

К себе взять мурлыку она не может: в съемной живут кролик и собака. Но, может, кто-то с первого взгляда на красивого кота поймет, что не может без него жить и такой друг точно нужен? Информацию можно узнать в группе "Ищу Человека".

ИСТОЧНИК KP.RU