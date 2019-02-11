На почте Мурманска подготовили сюрприз к 14 февраля

11 Февр. 17:22 2019-02-11T17:22:29+03:00

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Приближается самый романтичный праздник года, ставший традицией для россиян лишь около 30 лет назад. И пока вы планируете, как провести это 14 февраля и порадовать свою вторую половинку, на почте подготовили специальный сюрприз для тех, кто хочет поздравить любимых, находящихся сейчас далеко.

До 17 февраля в Мурманске проходит специальное гашение ко Дню всех влюбленных. Поставить необычный оттиск на открытку или конверт можно в почтовом отделении связи на проспекте Ленина, 82, которое находится в самом центре города.

– Штемпель будет действовать с 11 до 17 февраля. Мы приглашаем северян, филателистов и гостей Кольского края принять участие в спецгашении и поздравить своих родных и друзей, – рассказала «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.

Праздничный штемпель отличается от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события, памятная дата, к которой он приурочен.

ИСТОЧНИК KP.RU