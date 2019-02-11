В Мурманске мужчину зверски избили в подъезде за издевательства над парнем и девушкой

11 Февр. 17:16 2019-02-11T17:18:42+03:00

Вспыльчивый молодой человек избил в подъезде пьяного мужчину, который "прицепился" к нему и его девушке. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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Дверь нараспашку - заходят все, кому не лень. Еще лет 20 назад эта проблема была массовой для многих домов Заполярья. Незащищенный подъезд быстро становился приютом для наркоманов и алкоголиков, на полу валялись шприцы, окурки, пустые бутылки...

Частично эта проблема сохранилась в Мурманске и по сей день. Хотя большая часть жилого фонда и снабжается домофонами, местные маргиналы все-таки умудряются просочиться внутрь и закатить попойку. В нашей истории этот фактор сыграл роковую роль.

На днях молодой мурманчанин провожал свою знакомую, которая живет на улице Свердлова. Когда парень с девушкой зашли в подъезд, встретили теплую компанию. На лестничной площадке пьянствовали взрослые мужчины. «Возрастные гопники» стали жестоко высмеивать молодую пару и издеваться над ними. У парня не выдержали нервы - он бросился с кулаками на одного из обидчиков.

- 24-летний мурманчанин нанес пострадавшему несколько ударов руками и ногами в живот. Позже врачи зафиксировали у потерпевшего травму живота с внутрибрюшным кровотечением, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

К счастью, 34-летнего потерпевшего вовремя госпитализировали, так что мужчина спасся. Возбуждено уголовное дело против нападавшего. За причинение тяжкого вреда здоровью парню грозит большой срок - до 8-ми лет колонии. Молодой человек рискует дорого заплатить за вспыльчивость. Усугубляет ситуацию и тот факт, что ранее его уже судили - за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU