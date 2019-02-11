2019-02-11T17:47:46+03:00
Дом. Семья

В Мурманске ищут хозяев для шарпея, которого выкинули на мороз недалеко от Белокаменки

Сола бесконтрольно мочилась из-за стресса
Елена МОЛОДЦОВА
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Сола пришла в себя после пережитого стресса, и проблема с выгулом ушла сама. Фото: Юлия РекалоСола пришла в себя после пережитого стресса, и проблема с выгулом ушла сама. Фото: Юлия Рекало
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Помните, выпуск знаменитого журнала «Ералаш», где к ветеринару приходит мальчик и жалуется, что его собака неадекватно реагирует на команды своего маленького хозяина? Так вот, кажется, спасенный со стройки недалеко от Белокаменки шарпей попал к зоозащитникам прямиком из этой любимой многими зрителями серии. Напомним, истощенную породистую собаку привезли к лесу на такси, высадили и уехали. А позже выяснилось, что такая участь постигла животное из-за того, что она категорически отказывалась терпеть и описала бывшим владельцам всю квартиру. Но под чуткой заботой зоозащитников с Солой - так ее нарекли активисты - произошло чудо.

- Когда собака попала к нам, у нее, действительно, были проблемы - она довольно часто мочилась. Солу обследовали, и, оказалось, она здорова - анализы хорошие. Мы думаем, что это у нее было нервное. По крайней мере, сейчас, когда собака пришла в себя от стресса, она вполне терпит от прогулки до прогулки. Речь идет о трехразовом выгуле, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Поэтому Сола начинает искать себе новых хозяев, ответственных и заботливых. Шарпею 8,5 лет. Из-за характерной для этой породы аллергии питается специальным кормом. С котами и собаками уживается. В наследство от прошлой жизни Соле досталась некоторая пугливость.

Претендентов на ее лапу и сердце просят звонить Юлии по телефону 8-964-683-01-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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