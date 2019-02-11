2019-02-11T15:50:38+03:00
Общество

Работает! В Мурманске в общественном транспорте теперь можно расплачиваться банковскими картами

А еще в ближайшее время автобусы оборудуют камерами видеонаблюдения
Елена МОЛОДЦОВА
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Платить стало проще! Фото: Администрация МурманскаПлатить стало проще! Фото: Администрация Мурманска
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Ну, что, мурманчане, дождались? С сегодняшнего дня можно навсегда забыть про мелочь в карманах, которую до сих пор приходилось искать, чтобы оплачивать проезд в транспорте.

Как и обещал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков десять дней назад, в автобусах и троллейбусах Мурманска в тестовом режиме заработала система, позволяющая оплачивать проезд с помощью банковских карт и специальных приложений на смартфоне. Теперь вместо того, чтобы рассчитаться, не надо судорожно шарить по карманам, а достаточно поднести кредитку или телефон к валидатору. Такой подарок к 57-му Дню рождения «Электротранспорта» себе и пассажирам сделало руководство предприятия.

Кстати, это далеко не последнее новшество, которое стоит ждать в ближайшее время.

– Совсем скоро весь общественный транспорт будет оборудован дополнительными камерами наблюдения. Сейчас они стоят только в кабине водителя, а теперь появятся и в салоне. В каждом автобусе и троллейбусе установят по шесть таких устройств. Это будет сделано для безопасности пассажиров и предотвращения внештатных ситуаций во время поездки, - отметил Сергей Коробков.

К слову, это особенно важно, поскольку, по данным перевозчика, северяне в год совершают 40 миллионов поездок на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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