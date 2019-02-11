2019-02-11T16:10:10+03:00
Общество

Журналист The Guardian сравнивал магазин в аэропорту "Мурманск" с выставкой конфиската в Варшаве

И торговая точка, и экспозиция оказались одинаковыми по наполнению
Ника СВЕТЛОВА
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Выставка конфиската в Варшаве: шкура тигра. бивни и кости. Фото: twitter.com/shaunwalker7Выставка конфиската в Варшаве: шкура тигра. бивни и кости. Фото: twitter.com/shaunwalker7
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Какие сувениры везут туристы из Мурманской области? Конечно, рыбу и варенье из ягод, украшения из минералов Кольской земли. Популярностью пользуются также изделия из рога оленя, шкуры диких зверей.

Фотография этих сувениров из мурманского аэропорта напомнила журналисту британской газеты The Guardian Шону Уолкеру... выставку конфискованного товара в Варшаве.

- Стеклянная витрина "незаконные предметы, конфискованные на таможне" в варшавском аэропорту выглядит точно так же, как витрина в аэропорту в большинстве аэропортов Сибири, - пишет Шон Уолкер в своем "Твиттере".

После он поправился, что витрина находится в Мурманске.

На снимке из Заполярья запечатлены шкуры рыси и волка вместе с головой. А из Варшавы - убитый тигр, бивни слона, кости и даже челюсти животных. Подписчики журналиста заметили, что показ шкур и других фрагментов убитых животных ужасен и "глубоко раздирающий душу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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