2019-02-11T16:31:37+03:00
Общество

Строители из Мурманской области потеряли 3 квартиры и 5 внедорожников за долги

Общая цена арестованного имущества составила 18 миллионов рублей
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области строительная фирма потеряла Land Rover, Volkswagen Touareg и Lexus. Пока что временно...В Мурманской области строительная фирма потеряла Land Rover, Volkswagen Touareg и Lexus. Пока что временно...Фото: Людмила ШЕКА
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Экономисты не устают повторять: от кредитов лучше воздержаться! Покупая дорогую вещь, мы рискуем попасть в экономическое ярмо, а потом еще и потерять свою «игрушку» из-за долгов.

Судебные приставы нередко изымают телевизоры, смартфоны, компьютеры, машины и прочие ценности. Не только рядовые граждане сталкиваются с конфискацией имущества. Не так давно в Мурманской области «ощипали» целую строительную компанию. Бизнесменов взяли в оборот из-за накопившейся налоговой задолженности. Она, кстати, оказалась огромной - порядка 40 миллионов рублей.

- В связи с отсутствием у должника денежных средств, достаточных для оплаты долга, судебным приставом наложен арест на имущество, непосредственно не учавствующее в производстве. А именно, на 3 квартиры и 5 внедорожников (Land Rover, Volkswagen Touareg и Lexus), - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Указанное имущество потянуло на 18 миллионов рублей. Какое-то время изъятые ценности продавать не будут. Если строительная фирма успеет вовремя выплатить долг, то иномарки и недвижимость снова станут их собственностью. В противном случае, все эти ценности продадут на вторичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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