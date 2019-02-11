2019-02-11T15:29:30+03:00
Общество

Мурманчанин стал финалистом конкурса управленцев «Лидеры России»

Теперь он должен реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера»
Анна СТЕПАНОВА
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Илья Костунов стал одним из 30 финалистов. Фото: социальные сети.Илья Костунов стал одним из 30 финалистов. Фото: социальные сети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В начале месяца их было 17 - тех, кто представлял наш регион в конкурсе «Лидеры России». На сегодняшний момент отбор в полуфинал остался позади - 10 февраля завершились оценочные мероприятия. В число финалистов из Северо-Западного федерального округа вошло 30 человек. Среди них только один - участник из Мурманской области.

– Большинство представляют Санкт-Петербург - это 24 человека. Из Вологодской области приглашены 2 участника и по одному конкурсанту из Архангельской, Калининградской, Мурманской и Новгородской областей, – уточнил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Илья Костунов представляет Североморск-3 и удачно прошел все этапы изнурительного отбора. Напомним, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если кто-то из 30 человек не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация.

Финал «Лидеров России» состоится совсем скоро и пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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