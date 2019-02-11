2019-02-11T14:41:26+03:00
Общество

Поезда из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург изменят расписание

В мае составы будут отправляться позже, чем обычно
Мария ПАШЕНКОВА
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Поезда из Мурманска будут уходить позже почти весь май.Поезда из Мурманска будут уходить позже почти весь май.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Майские праздники не за горами. В этом году году отдыхаем с 1-го по 5-е и с 9-го по 12-е число. И многие северяне воспользуются этим мини-отпуском, чтобы съездить в другие городами, а, может, и страны.

Не лишним будет узнать, что в мае поезда из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург изменят свое расписание. Причина - реконструкция железнодорожного полотна на участке "Мурманск-Кандалакша". Новый график движения начнет действовать с 6 мая по 30 мая.

Например, 10 и 12 мая поезд № 15 "Мурманск-Москва" ("Арктика") будет отравляться не в 19.30, а в 19.50. А 14, 16, 18, 20, 22 мая - в 21.40, и при этом не будет заходить в Санкт-Петербург. Но прибытие в столицу ожидается по графику.

Поезд № 21 "Мурманск-Санкт-Петербург" 10 и 12 мая будет уходить из областного центра в 10.25 (ранее в 9.52), а 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 числа - в 10.50. При этом прибытие запланировано в 13.32.

Напомним, в январе жители Мурманской области волновались, что состав из столицы Заполярья до города на Неве перестанет останавливаться в Коле, Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакше. Но тревога была напрасной - таких изменений в графике движения поезда нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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