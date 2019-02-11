На юге Мурманска столкнулись троллейбус и фура

11 Февр. 14:05 2019-02-11T14:10:57+03:00

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Говорят, двум медведям тесно в одной берлоге. Это точно! Но еще тяжелее двум крупным автомобилям на одной дороге. Особенно, если под колесами - каша. В Мурманске на заснеженном Кольском проспекте столкнулись фура и троллейбус. Досадный случай приключился в понедельник, 11 февраля, около полудня.

По предварительным данным, фура поворачивала в сторону улицы Капитана Орликовой, а троллейбусу не хватило пространства для маневра. В результате общественный транспорт, проезжая мимо, боднул грузовик боком. По другой версии, виноват водитель большегруза: сдавая назад, не заметил троллейбус и ненароком впечатался ему в бок.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

Подтвердили легкий характер ДТП и в компании «Электротранспорт», которая осуществляет перевозки на троллейбусах. Пожалуй, худшим последствием столкновения стала пробка, которая образовалась на участке дороги. Движение в данном районе Кольского проспекта (возле деревянного дома лесничества) оставалось затрудненным в течение, как минимум, часа.

ИСТОЧНИК KP.RU