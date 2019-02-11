2019-02-11T13:50:16+03:00
Общество

Рейс из Мурманска в Москву задерживается почти на девять часов из-за переутомившегося экипажа

Как только летчики отдохнут, борт с 220 пассажирами поднимется в воздух
Елена МОЛОДЦОВА
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Туристы из Китая вынуждены прогостить в Мурманской области лишние девять часов.Туристы из Китая вынуждены прогостить в Мурманской области лишние девять часов.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Большинство северян не заметили небольшую метель, которая пронеслась над Кольским полуостровом в ночь с 10 на 11 февраля, но она успела внести коррективы в расписание аэропорта «Мурманск». Если у авиакомпании «Сибирь» задержка составила всего два часа, то самолет «Red Wings» застрял в столице Заполярья почти на девять часов.

- Airbus A321 вместимость 220 кресел должен был прилететь из столичного «Домодедово» в 23.30, но из-за начавшейся метели в аэропорту «Мурманск» он сесть не смог и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. В итоге у нас он приземлился только в 4.20 11 февраля, - рассказывает источник «КП» в аэропорту «Мурманск». - Но к этому времени у экипажа вышел лимит рабочего времени в соответствии с саннормами, и его отправили отдыхать в гостиницу.

К слову, половина пассажиров, застрявших на лишние девять часов в Мурманске, граждане Китая. Разыгравшаяся не кстати метель подарила им еще немного времени, чтобы в полной мере насладиться красотами Кольского полуострова. Как только экипаж отдохнет, загостившейся в столице Заполярья борт подимется в небо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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