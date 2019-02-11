2019-02-11T13:51:14+03:00
Общество

В Мурманской области спускают лавины

Обрушение снежных масс в Хибинах носит принудительный характер
Иван ПЕТРОВ
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В Хибинах - высокая степень лавинной опасности.В Хибинах - высокая степень лавинной опасности.Фото: Людмила ШЕКА
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Каждый гость апатитско-кировского района замирает от восхищения при виде местного горного массива. К сожалению, это смертельная красота. Немало опасностей таят Хибины, и тот, кто не уважает стихийную мощь природы, рискует жизнью.

В Мурманской области часто сходят лавины и сейчас - самый опасный период. Чтобы предупредить внезапный обвал, в понедельник, 11 февраля, в Хибинах принудительно спускают лавины.

Кстати, 3 года назад примерно в это же время на Кировск обрушилась одна из самых мощных лавин за всю историю города - погибли люди. Произошло это как раз таки во время искусственного подрыва. Будем надеяться, что на сей раз все обойдется. Как-никак, за дело берутся профессионалы.

- В период с 12.00 до завершения работ будут проводиться принудительные спуски в лавинных очагах № 16, 17 (гора Юкспорр, район озера Большой Вудъявр) и в лавинном очаге Дорога № 7 (гора Айкуайвенчорр, район озера Большой Вудъявр). Будьте внимательны, соблюдайте осторожность, - предупреждают в МЧС России по Мурманской области.

Лавиноопасный период связан, в том числе, с резким потеплением в Мурманской области. Местами температура «скакнула» от -15 до 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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