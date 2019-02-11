Главу Оленегорска, приславшего за застрявшими на трассе актерами драмтеатра микроавтобус, пригласили на спектакль

11 Февр. 16:52 2019-02-11T16:52:17+03:00

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Несмотря на приключения, с которыми труппа Мурманского областного драматического театра добиралась на гастроли до Кировска, уже в эту пятницу, 15 февраля, актеры испытают свою удачу еще раз и поедут с выездным спектаклем в Оленегорск. Напомним, 8 февраля по дороге к подножью Хибин автобус главного храма Мельпомены Заполярья вышел из строя, и до города назначения актерам пришлось добираться на микроавтобусе, который прислала за ними администрация Оленегорска.

- Директор Татьяна Вешнякова лично поблагодарила главу Оленегорска Олега Самарского за помощь в разрешении внештатной ситуации и пригласила его посетить спектакль «Спиннинг», который состоится 15 февраля в его городе, - сообщил «КП» менеджер по связям с общественностью Мурманского областного драматического театра Антон Петрунин.

Кстати, на очередные гастроли актеры отправятся на все том же автобусе, который подвел их в прошлый раз. Водителю удалось его отремонтировать на трассе еще 8 февраля, и из Кировска труппа вернулась без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU