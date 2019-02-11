2019-02-11T13:29:25+03:00
Дом. Семья

В Апатитах добровольцы очистили новый приют для собак от мусора

Теперь волонтеры ждут самосвал, чтобы вывезти ненужный хлам
Елена МОЛОДЦОВА
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Дверь в новорожденный приют волоньтеры отремонтировали, оастлось застеклить окна и установить печи. Фото: соцсетиДверь в новорожденный приют волоньтеры отремонтировали, оастлось застеклить окна и установить печи. Фото: соцсети
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Вместе любое дело по плечу. Эту аксиому в очередной раз доказали дружные апатитчане, которые пришли на помощь двум Людмилам, собравшимся открыть приют для бездомных животных. Напомним, пенсионерки арендовали за символические деньги здание бывшего птичника и попросили неравнодушных горожан помочь привести его в порядок.

- Больше десяти человек приехали в свой выходной день, чтобы убраться на отведенных нам 160 квадратных метрах. Причем среди наших помощников было много молодежи - вот никогда бы не подумала, что 18-летние ребята будут работать с нами рука об руку. Общими усилиями очистили все комнаты, от скопившегося хлама. Мы его сгрузили временно в одно помещение, и теперь надо найти самосвал, чтобы вывезти его на свалку, - рассказывает зоозащитница Людмила Филиппова.

Сегодня женщины собираются с одним из помощников завезти в приют печку-буржуйку и установить ее там. После этого можно будет и собак заселять, а то разрываться между их кормежкой и обустройством помещения тяжело. Но помощь пенсионеркам еще нужна -необходимо застеклить разбитые окна и установить остальные печки. Если у вас есть желание помочь, звоните Людмиле по телефону 8-950-890-78-22.

По словам активистки, большинство ее земляков добросердечных женщин за такую инициативу искренне благодарят. Есть, конечно, и те, кто называет их модным словом «зоошиза», но оптимистично настроенные и окрыленные помощью горожан Людмилы внимания на это не обращают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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