2019-02-11T11:49:41+03:00
Происшествия

В Мурманске во время катания умер лыжник

Следов насильственной смерти на теле спортсмена не обнаружено
Мария ПАШЕНКОВА
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52-летний мужчина потерял сознание, когда катался на лыжах.52-летний мужчина потерял сознание, когда катался на лыжах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эти выходные в Мурманске прошли под знаком лыжного спорта. Так, уже 48 лет в заполярной столице походит конкурс "Лыжня зовет": начался он 4 января, а закончится 7 апреля.

Погода располагала к активному проведению времени на свежем воздухе. Хотя при этом многие горожане жаловались на самочувствие, ведь в Мурманске резко потеплело с -17 до -3 градусов.

Возможно, именно перепад погоды привел к ухудшению здоровья 52-летнего мужчины, который в субботу, 9 февраля, пришел покататься на лыжах на "Южный склон" в Ленинском округе. Он потерял сознание, а потом скончался, несмотря на помощь врачей.

Следственный комитет по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту случившегося. Как уточнили в ведомстве, точная причина смерти будет установлена после проведения судмедкэспертиз. Но следов насильственной смерти на теле мужчины не было обнаружено. И сейчас рассматривается версия, что лыжник скончался из-за заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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