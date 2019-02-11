11 Февр. 11:16 2019-02-12T09:46:24+03:00

Разумеется, снимок такой необычной аварии уже собрал несколько тысяч просмотров. Фото: Любовь Шабалина

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К тому, что дорогу не могут поделить легковушки, грузовики даже автобусы, мы уже привыкли. Но иногда все же происходят аварии, которые удивляют даже бывалых автомобилистов.

- Около 8:00 в Ковдоре в районе дома №20 по улице Кошица водитель грейдера потерял сознание и совершил наезд сначала на припаркованную легковушку, а потом и на цветочный ларек. Мужчина госпитализирован, - сообщила инспектор по особым поручения УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

На опубликованных в сети кадрах с места аварии видно, что упершись в препятствие, грейдер остановился, но продолжил шлифовать колесами. Фотография фееричного ДТП уже собрала несколько тысяч просмотров, а пользователи успели поострословить на тему суровых водителей грейдеров.

Напомним, в пятницу в центре Мурманска в аварию попал микроавтобус с китайцами из-за того, что водителя иномарки ослепило низкое солнце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/691283" frameborder="0"></iframe> В Ковдоре грейдер припечатал иномарку к ларьку.

ИСТОЧНИК KP.RU