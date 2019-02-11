2019-02-11T09:44:28+03:00
Дом. Семья

Массовое отравление собак в Ловозере: в полиции возбудили уголовное дело

Но догхантеры не оставляют попыток отправить на тот свет других беззащитных животных
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь отравителю ни в чем не повинных домашних животных придется ответить по закону.Теперь отравителю ни в чем не повинных домашних животных придется ответить по закону.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Неделю назад в Ловозеро случилось массовое отравление собак. Напомним, в селе от изониазида погибли семь домашних животных. Они умирали в страшных муках и на глазах у детей. Волна отравлений продолжается.

- В этот раз яд был в еде. Гулял в ночь на воскресенье с псом на улице Хибинской, он что-то нашел и жадно съел, несмотря на все мои попытки отобрать находку. А через час после возвращения домой его начало рвать, стали отниматься задние лапы и случилось что-то вроде эпилептического припадка. Тайфуна удалось спасти благодаря Евгению Кузьменко, который в 3.45 примчался и сделал псу укол витамина В6, - сообщил Роман Яковлев. - Я приложу все силы, чтобы отыскать виновника!

По словам ловозерцев, следы яда видели и вдали от села. В панике владельцы собак вывозят своих питомцев в областной центр. Но в опасности не только те животные, кого выводят на улицу.

- Наш кот, никогда не выходивший за пределы квартиры, умер внезапно: еще в три часа ночи он скакал по нашим головам, а в девять утра мы проснулись от его предсмертных судорог. В ветклинике сказали, что все внутренние органы отказали из-за отравления. Видимо, яд мы принесли с улицы на обуви, - рассказывает Василиса Пупкина.

В полиции держат руку на пульсе этой ситуации.

- Никаких жалоб — помимо шести заявлений от владельцев погибших собак — к нам больше не поступало. Несмотря на то, что результатов экспертизы еще нет, уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». уже возбуждено и расследуется, - отметила и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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