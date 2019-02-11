Мурманская область вошла в число регионов с самым доступным бензином

11 Февр. 08:46 2019-02-11T10:15:14+03:00

Жители Мурманской области могут позвонить на среднемесячную зарплату в регионе купить 1155 литров бензина АИ-92. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты подсчитали, сколько топлива можно купить на среднемесячную зарплату

Изменить размер текста: A A

Официальные исследования часто вызывают у россиян недоумение. На бумаге все хорошо, а вот на деле... Например, обсуждение вызвала недавняя информация, что мурманчане довольны качеством уборки снега во дворах и на дорогах.

А теперь горячую тему подкинули "РИА Рейтинг". Агентство изучило, в каких регионах самый доступный бензин.

Сразу стоит оговориться, что доступный не значит дешевый. Считали просто: взяли среднемесячную зарплату по данным Росстата (49,6 тысяч рублей) и посмотрели, какой объем бензина марки АИ-92 можно на него купить.

- Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года, - уточняет "РИА Рейтинг".

Самый большой запас топлива может скопиться у жителей Ямало-Ненецкого АО - 2006 литров. На втором месте москвичи - 1699 литров. На третьем жители Ненецкого АО 1588 литров.

А Мурманская область расположилась на 10 месте. Один северянин на среднюю зарплату по региону может 1155 литров.

ИСТОЧНИК KP.RU