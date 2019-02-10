Житель Кировска напал на соседа из-за парковочного места

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-10T16:41:22+03:00

По улице Мира бежит человек с окровавленной ногой. Следом — другой, с ножом в руках… Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Дворы продолжают заполонять автомобили заполярных городов, из-за чего в Кировске вполне стандартная ситуация вылилась в кровопролитие. Не так давно в доме на улице Мира 31-летний мужчина приобрел квартиру. Сразу жить в ней он не стал, решив сначала сделать ремонт. Подъезжая к дому, как и многие, он оставлял автомобиль на свободном парковочном месте.

– Вечером 26 января на машине сработала сигнализация. Мужчина вышел во двор, где его поджидал сосед, который начал предъявлять претензии по поводу парковки. Словестная перепалка между ними завершилась совершенно неожиданно: «коренной» житель дома достал нож и ударил «захватчика» парковочного места. Раненный побежал, сосед с ножом - следом. Эта гонка так ошарашила прохожих, что никто не сообразил позвонить в полицию, – сообщает подробности случившегося местная газета «2x2».

Правоохранители в итоге узнали об инциденте от медиков приемного покоя. В городскую больницу «жертву» госпитализировали с улицы Мира, в ней же у мужчины диагностировали колото-резанную рану бедра.

Полиция быстро нашла виновника, оказалось, что агрессивный сосед – фигурант уголовного дела. По случаю около дома на него завели еще одно – по части 1 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия», и заключили под арест. Такую меру пресечения ему избрал суд.

ИСТОЧНИК KP.RU