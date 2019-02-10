2019-02-10T16:41:22+03:00
Происшествия

Житель Кировска напал на соседа из-за парковочного места

Орудием стал нож, а «жертва» получила колото-резанную рану бедра
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
По улице Мира бежит человек с окровавленной ногой. Следом — другой, с ножом в руках…По улице Мира бежит человек с окровавленной ногой. Следом — другой, с ножом в руках…Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Дворы продолжают заполонять автомобили заполярных городов, из-за чего в Кировске вполне стандартная ситуация вылилась в кровопролитие. Не так давно в доме на улице Мира 31-летний мужчина приобрел квартиру. Сразу жить в ней он не стал, решив сначала сделать ремонт. Подъезжая к дому, как и многие, он оставлял автомобиль на свободном парковочном месте.

– Вечером 26 января на машине сработала сигнализация. Мужчина вышел во двор, где его поджидал сосед, который начал предъявлять претензии по поводу парковки. Словестная перепалка между ними завершилась совершенно неожиданно: «коренной» житель дома достал нож и ударил «захватчика» парковочного места. Раненный побежал, сосед с ножом - следом. Эта гонка так ошарашила прохожих, что никто не сообразил позвонить в полицию, – сообщает подробности случившегося местная газета «2x2».

Правоохранители в итоге узнали об инциденте от медиков приемного покоя. В городскую больницу «жертву» госпитализировали с улицы Мира, в ней же у мужчины диагностировали колото-резанную рану бедра.

Полиция быстро нашла виновника, оказалось, что агрессивный сосед – фигурант уголовного дела. По случаю около дома на него завели еще одно – по части 1 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия», и заключили под арест. Такую меру пресечения ему избрал суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманск встретит Масленицу блинным забегом
Потепление принесет на юг Мурманской области сильный снегопад
«Мурман» разбил аутсайдера Суперлиги со счетом 8:2
Для свинки Свини, растущей быстрее, чем ожидали хозяева, нашли новый дом в Ловозеро
В Апатитах мужчина пошел на харакири, чтобы вернуть любимую
Гастроли под угрозой: автобус с актерами Мурманского драмтеатра сломался по дороге в Кировск
В Мурманске беременная мама двух детей упала на крыльце магазина и попала в больницу
Моряки Мурманского морского пароходства, застрявшие в Кот-Д'Ивуаре, скоро останутся без еды
Куда пойти влюбленным в Мурманске в День святого Валентина
В Африке назвали имена мурманских моряков, задержанных за кокаин, и собрали для них одежду
Очередной скандал в мурманской поликлинике №1: врачи просят пациентов приходить со своей бумагой
Появился второй клип «Приедь, Андрей!» от мурманских пожарных
В Мурманске возле «Юности» в тройное ДТП попал микроавтобус с туристами из Китая