2019-02-10T15:14:28+03:00
Досуг

Мурманск встретит Масленицу блинным забегом

Спортивные праздник запланирован на 24 февраля
Анна СТЕПАНОВА
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В 2019 году масленичная неделя начнется 4 марта, а закончится 10 марта Прощенным воскресеньем.В 2019 году масленичная неделя начнется 4 марта, а закончится 10 марта Прощенным воскресеньем.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Если верить путеводителю по Берлину, то с 1970-х в Германии существует традиция – в канун Нового года в стране проводят блинный забег, который помогает набраться сил перед празднованием и зарядиться хорошим настроением на весь наступающий год. На его старт участники зачастую приходят в карнавальных костюмах.

В Мурманске эта традиция существует не так давно, но вот уже не в первый раз Объединение молодежных центров открывает свои ворота для встречи подобных соревнований, только приуроченных к Масленице.

– Какая погода будет 24 февраля пока неизвестно, но стоять на месте точно никому не придется. Мы подготовили очень разнообразную программу: увлекательные конкурсы, веселые танцы и, конечно же, сам «Блинный забег». Будет скользко, но сила, упорство и отвага не дадут упасть, а наоборот станут залогом победы для наших участников, – уверяют организаторы.

Подать заявку, чтобы принять участие в спортивном празднике, можно до 22 февраля. За детей должны будут поручиться родители, подписав разрешение.

– Необходимо зайти на сайт «Молодежь51», скачать заявку и отправить ее на orgmass@molodezh51.ru с пометкой «Блинный забег», – уточняют в объединении.

Всем участникам предстоит на скорость преодолеть дистанцию. И не просто так: девушки в это время держат в руках сковородку с пластиковым мячом внутри, а парни – спортивный блин для штанги.

ЧТО? «Блинный забег»

ГДЕ? ул. Бондарная, 10

КОГДА? 24 февраля в 14.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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