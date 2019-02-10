Потепление принесет на юг Мурманской области сильный снегопад

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-10T12:37:37+03:00

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В Мурманской области продолжается обещанное потепление. Сегодня, 10 февраля, температура воздуха будет колебаться в приделах от -1 до -6°. Однако синоптики гидрометцентра предупреждают о сильном снеге на юге региона и изморози в отдельных районах, местами сильной гололедице на дорогах.

– 10 и 11 февраля циклоническая депрессия продвинется на восток, по Кольскому полуострову пройдут атмосферные фронты, неся с собой обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха, – говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС просит северян быть внимательными, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Кроме того, на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 (значительная) степень лавинной опасности. По состоянию на вчерашний день, высота снега в пунктах наблюдения составила 70 сантиметров.

– С начала лавиноопасного периода произошло 92 схода лавин, из них произведено принудительно лишь 25, – уточняют в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU