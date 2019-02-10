2019-02-10T12:37:37+03:00
Происшествия

Потепление принесет на юг Мурманской области сильный снегопад

В Кировске установлена 3 степень лавинной опасности
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Облачность будет переменной.Облачность будет переменной.Фото: Анар МОВСУМОВ
Изменить размер текста:

В Мурманской области продолжается обещанное потепление. Сегодня, 10 февраля, температура воздуха будет колебаться в приделах от -1 до -6°. Однако синоптики гидрометцентра предупреждают о сильном снеге на юге региона и изморози в отдельных районах, местами сильной гололедице на дорогах.

– 10 и 11 февраля циклоническая депрессия продвинется на восток, по Кольскому полуострову пройдут атмосферные фронты, неся с собой обильные снегопады и дальнейшее повышение температуры воздуха, – говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС просит северян быть внимательными, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Кроме того, на территории промплощадки АО «Апатит» установлена 3 (значительная) степень лавинной опасности. По состоянию на вчерашний день, высота снега в пунктах наблюдения составила 70 сантиметров.

– С начала лавиноопасного периода произошло 92 схода лавин, из них произведено принудительно лишь 25, – уточняют в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманск встретит Масленицу блинным забегом
«Мурман» разбил аутсайдера Суперлиги со счетом 8:2
Для свинки Свини, растущей быстрее, чем ожидали хозяева, нашли новый дом в Ловозеро
В Апатитах мужчина пошел на харакири, чтобы вернуть любимую
Гастроли под угрозой: автобус с актерами Мурманского драмтеатра сломался по дороге в Кировск
В Мурманске беременная мама двух детей упала на крыльце магазина и попала в больницу
Моряки Мурманского морского пароходства, застрявшие в Кот-Д'Ивуаре, скоро останутся без еды
Куда пойти влюбленным в Мурманске в День святого Валентина
В Африке назвали имена мурманских моряков, задержанных за кокаин, и собрали для них одежду
Очередной скандал в мурманской поликлинике №1: врачи просят пациентов приходить со своей бумагой
Появился второй клип «Приедь, Андрей!» от мурманских пожарных
В Мурманске возле «Юности» в тройное ДТП попал микроавтобус с туристами из Китая