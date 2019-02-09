В Апатитах мужчина пошел на харакири, чтобы вернуть любимую
Когда на чашу весов встает любовь и жизнь, не все выбирают второе. Вот и в Апатитах 30-летний мужчина, чтобы не оказаться брошенным любимой женщиной, решил прибегнуть к средневековому японскому ритуалу, известному в народе как харакири. Новоявленному заполярному самураю удалось выжить.
- По предварительной информации, в ночь на 9 февраля в одной из квартир в доме №2 по улице Комсомольской разгорелся скандал. Страсти разгорались с каждой минутой все сильнее, и хозяйка квартиры решила разорвать отношения. В ответ мужчина схватил себе кухонный нож и воткнул себе в живот, - рассказывает и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.
Как сообщает «ХибИнформБюро», вызвать «скорую» истекающий кровью Ромео согласился лишь после того, как его возлюбленная пообещала не бросать своего избранника. Медики успели вовремя: после экстренной операции угроза жизни апатитского самурая миновала. Правда, теперь ему за свой горячий поступок придется объясняться с полицией. В ведомстве уже начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU