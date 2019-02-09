Куда пойти влюбленным в Мурманске в День святого Валентина

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-09T09:21:07+03:00

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14 февраля - особенная дата в календаре для всех романтичных натур.

В День всех влюбленных принято дарить своим вторым половинкам приятные подарки, одним из них вполне может стать поход на интересное мероприятие. В следующий четверг вас ожидают развлекательная программа «Открой свое сердце» с конкурсами, подарками, а также праздничная лотерея в ТРК в центре Мурманска. Главный приз - романтический ужин на двоих.

Любой желающий также сможет сделать предложение руки и сердца прямо во время праздника на глазах у сотен людей. Всем, кто расскажет об этом желании организаторам, с удовольствием помогут сделать это максимально эффектно. Для этого нужно написать на почту orgmass@molodezh51.ru с пометкой «Открой свое сердце» или позвонить по телефону 25-03-87 (пн.-пт. с 9.00 до 17.00).

Открой свое сердце вместе с командой #Молодежь51 в один из самых нежных и романтичных праздников.

КОГДА: 14 февраля, 16.00.

Необычную «валентинку» для всех жителей заполярной столицы традиционно приготовят и в «Азимуте». В честь празднования все отели сети от Мурманска до Владивостока зажгут свет в окнах в виде большого светящегося сердца. Возможно, даже самого большого в городе.

Ради того, чтобы столь масштабный «оконный» флешмоб порадовал мурманчан, гостям гостиницы и работникам придется на час выключить свет в номерах и офисах на 12 этажах.

КОГДА: 14 февраля, 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU