2019-02-09T13:28:17+03:00
Происшествия

В Мурманске беременная мама двух детей упала на крыльце магазина и попала в больницу

Северянка ищет свидетелей этой неприятной истории
Мария ПАШЕНКОВА
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Девушка упала на крыльце сетевого магазина из-за наледи.Девушка упала на крыльце сетевого магазина из-за наледи.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Согласно опросам, мурманчане вполне довольны тем, как чистят дороги и дворы в городе от снега. Правда, в травмпункте продолжают принимать тех, кто подвернул ногу или упал на льду или из-за снежной колеи.

С Анастасией Яковкиной приключилась неприятная история. Около 15:08 4 февраля - девушка, которая находится на 31 неделе беременности, подскользнулась на ступеньках у входа в сетевой магазин на улице Мира,6 и упала прямо на наледь.

- На скорой сразу в травмпункт поехали, потом в первый роддом. Там сказали, чтобы шла домой, поболит и перестанет, - рассказала Анастасия "КП". - На следующий день по скорой доставлена в перинатальный центр, с патологией на сохранение положили. Сейчас ребенок шевелится, жив, сердце стучит. Что будет дальше... не знаю.

Рентген девушке делать нельзя, поэтому понять, какие именно травмы она получила, сложно. Со слов Анастасии, у нее болит нижняя часть спины, иногда сводит левую ногу.

- Главное, чтобы ребенок остался жив и родился без патологий, - продолжает пострадавшая. - Муж, мои дети - два старших сына 7 лет и полтора года - ждут братика.

Свою историю Анастасию повторит участковому. А пока что она ищет свидетелей ее падения на крыльце и прохожих, которые пришли ей на помощь в сложную минуту. Телефон Анастасии Яковкиной есть в распоряжении "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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