2019-02-08T16:19:34+03:00
Общество

Очередной скандал в мурманской поликлинике №1: врачи просят пациентов приходить со своей бумагой

Мол, в противном случае заключение или рецепт на лекарство получить не удастся
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Оказалось, что в поликлинике нет дефецита с бумагой. Фото: Мурманск ОтзывыОказалось, что в поликлинике нет дефецита с бумагой. Фото: Мурманск Отзывы
Изменить размер текста:

Не успел утихнуть скандал с врачом-хирургом, который отказался принимать пациентов после окончания приема, как в той же мурманской городской поликлинике №1 назревает второй. На этот раз причиной стала обычная бумага, а точнее ее отсутствие.

- Случай произошел сегодня в поликлинике №4 (именно этот номер учреждение носило до реорганизации, - Ред.), что на улице Лобова, 33/2. Сидя в очереди за заключением, мне рассказали интересную вещь. Оказывается, чтобы получить свое заключение, либо рецепт на лекарство, надо приходить со своей бумагой. Как я поняла, бумаги у них нет давно, и если ты пришел без нее, то ничего тебе не дадут. Пришла старенькая бабушка, которой нужен был рецепт на лекарство, так ей ответили, что бумаги нет и что делать старушке персонал не знает. Вы хотя бы повесили объявление: «Уважаемые пациенты, приходите с бумагой». Позор! За что мы платим налоги? Спасибо доброй женщине, которая поделилась со мной бумагой, иначе просто так просидела бы в очереди час, - сообщила о положении дел в первой городской мурманчанка Александра Борзенкова.

Правда, в самой поликлинике о назревшей проблеме, как говорится, ни сном ни духом.

- В учреждении есть солидный запас бумаги. Приносить с собой не надо - мы сами можем с пациентами поделиться. С утра по поликлинике ходила недовольная пациентка и снимала все на телефон. Только непонятно, почему решила заострить внимание именно на бумаге, - успокоил главный врач городской поликлиники №1 Сергей Агеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Африке назвали имена мурманских моряков, задержанных за кокаин, и собрали для них одежду
Появился второй клип «Приедь, Андрей!» от мурманских пожарных
В Мурманске возле «Юности» в тройное ДТП попал микроавтобус с туристами из Китая
В Мурманске могут появиться скамейки и тротуарная плитка, сделанные осужденными
Под Мончегорском произошло тройное ДТП с пострадавшим
Норвежские синоптики обещают в Мурманске потепление до +4°
В поликлиниках Кировска и Апатитов пациентами бесплатно выдают маски
В Кандалакше полиция задержала двух подростков за молоко и мясо
Самолет из Мурманска в Москву прилетел с порезанным колесом
Стало известно, какие сферы деятельности в Мурманской области интенсивно развиваются
Утром в Мурманске сгорела карета скорой помощи
В Мурманске две женщины-соседки оказались бывшими женами одного мужчины и подали на алименты
"Аргументы, а не санкции": Эстонским дипломатам понравилось противостояние их земляков с мурманчанами в "Брейн ринге"
Из-за бастующих маршруток в Мурманске станет ходить больше автобусов
В Мурманске установят 23 остановки с защитой от вандалов
Ради мальчика, чью жизнь изменила прививка, в Североморске слепили гигантского снеговика
В Апатитах собаки покусали четырех пенсионерок-дачниц
Иван Ургант, панды, СКА: апатитчанка создает стикеры для Telergram
В Мурманской области озвучены новые данные по численности населения главных городов
Мурманск вошел в число городов, где лучше всего в России убирают снег во дворах и на дорогах
Житель Мурманска пожаловался на окурок в буханке ржаного хлеба
Ради рухнувшего в годы войны самолета мурманские дайверы поедут на озеро
Служебный автомобиль Марины Ковтун попал в ДТП