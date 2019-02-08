Очередной скандал в мурманской поликлинике №1: врачи просят пациентов приходить со своей бумагой

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-08T16:19:34+03:00

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Не успел утихнуть скандал с врачом-хирургом, который отказался принимать пациентов после окончания приема, как в той же мурманской городской поликлинике №1 назревает второй. На этот раз причиной стала обычная бумага, а точнее ее отсутствие.

- Случай произошел сегодня в поликлинике №4 (именно этот номер учреждение носило до реорганизации, - Ред.), что на улице Лобова, 33/2. Сидя в очереди за заключением, мне рассказали интересную вещь. Оказывается, чтобы получить свое заключение, либо рецепт на лекарство, надо приходить со своей бумагой. Как я поняла, бумаги у них нет давно, и если ты пришел без нее, то ничего тебе не дадут. Пришла старенькая бабушка, которой нужен был рецепт на лекарство, так ей ответили, что бумаги нет и что делать старушке персонал не знает. Вы хотя бы повесили объявление: «Уважаемые пациенты, приходите с бумагой». Позор! За что мы платим налоги? Спасибо доброй женщине, которая поделилась со мной бумагой, иначе просто так просидела бы в очереди час, - сообщила о положении дел в первой городской мурманчанка Александра Борзенкова.

Правда, в самой поликлинике о назревшей проблеме, как говорится, ни сном ни духом.

- В учреждении есть солидный запас бумаги. Приносить с собой не надо - мы сами можем с пациентами поделиться. С утра по поликлинике ходила недовольная пациентка и снимала все на телефон. Только непонятно, почему решила заострить внимание именно на бумаге, - успокоил главный врач городской поликлиники №1 Сергей Агеев.

ИСТОЧНИК KP.RU