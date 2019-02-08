2019-02-08T15:57:58+03:00
Общество

Появился второй клип «Приедь, Андрей!» от мурманских пожарных

Акция набирает обороты, и к ней могут присоединиться все желающие
Елена МОЛОДЦОВА
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Ради Андрея Малахова спасатели запели и станцевали. Фото: МЧС по Мурманской областиРади Андрея Малахова спасатели запели и станцевали. Фото: МЧС по Мурманской области
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Сотрудники МЧС по Мурманской области свято верят в теорию шести рукопожатий и не теряют надежды заманить известного земляка и телеведущего Андрея Малахова на свой 100-летний юбилей. Напомним, в качестве приглашения пожарные заполярной столицы сняли видеоролик и выложили его в интернет с хэштегом #приедьандрей, перепев для этого знаменитую песню Ирины Аллегровой. Судя по заветному лайку в официальном профиле главного управления регионального МЧС, Андрей Малахов узнал об акции.

Пока шоумен размышляет над полученным столь оригинальным способом приглашением, появился второй клип «Приедь, Андрей!». В нем ради исполнения заветного желания пожарные запели и даже станцевали на сцене.

- Надеемся, что это не последняя серия. На просторах сети может появиться очень многое - акция есть акция, - не стали раскрывать тайну в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Кстати, северяне вполне могут поддержать спасателей не только максимальным перепостом ролика в социальных сетях, но и снять свою версию клипа «Приедь, Андрей!».

Если новый ролик, появившийся в интернете всего какой-нибудь час назад, только начинает набирать обороты, то первый насчитывает уже порядка 7 тысяч просмотров.

Новость об акции мурманских пожарных широко разошлась по просторам виртуальной сети. Сюжет о них вышел даже на центральном тв. Но пока заветного согласия принять участие в юбилеи от Андрея Малахова спасатели не получили.

Мурманскиеспасатели сняли второй клип "Приедь, Андрей".Сотрудники МЧС по Мурманской области решили оригинальным способом пригласить на столетний юбилей своего учреждения известного телеведущего Андрея Малахова. В сети уже появился второй ролик "Приедь, Андрей!". Но пока согласие от шоумена не получено. Видео: МЧС по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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