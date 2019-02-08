В Мурманске возле «Юности» в тройное ДТП попал микроавтобус с туристами из Китая

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-08T14:52:12+03:00

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В этом году солнце особенно долго не показывалось из-за облаков в столице Заполярья. Теперь светило все чаще возникает над горизонтом, но в этом тоже есть проблема - оно слепит водителей на дороге. По предварительным данным, именно это и стало причиной ДТП в центре Мурманска. В пятницу днем, 8 февраля, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Профсоюзов столкнулись сразу три транспортных средства. Причем, одно из них - микроавтобус.

Похоже, участники ДТП отделались легким испугом.Фото: Екатерина КОНОТОП

- Сообщение об аварии поступило к нам в 13.47. Участники ДТП: два автомобиля Nissan и один Ford. По предварительным данным, столкновение обошлось без пострадавших. Сотрудники ГИБДД выехали на место, какие-либо другие подробности пока неизвестны, - сообщила «КП» инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Мурманской области Евгения Новикова.

В результате аварии возле кафе «Юность» образовалась автомобильная пробка. До появления официального отчета дорожной полиции остается лишь строить версии случившегося. И вот одна из них.

- Скорее всего, Nissan Juke ехал по Ленина в сторону юга и на перекрестке решил повернуть. Из-за низкого слепящего солнца он не заметил приближающийся навстречу Nissan X-Trail и тот въехал ему в бок. От удара Juke отлетел на стоящий на светофоре микроавтобус, в котором ехали туристы из Китая - сообщает источник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU