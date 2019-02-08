2019-02-08T14:31:43+03:00
Общество

В Мурманске могут появиться скамейки и тротуарная плитка, сделанные осужденными

А еще подопечные колоний возможно выйдут подметать улицы
Елена МОЛОДЦОВА
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Осужденные, отбывающие наказание в Мурманской области, могут помочь властям в благоустройстве города.Осужденные, отбывающие наказание в Мурманской области, могут помочь властям в благоустройстве города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Труд сделал из обезьяны человека! И по всем приметам должен благотворно сказаться и на исправлении граждан, отбывающих наказание в местах не столь отдаленных. Правда, работы для всех осужденных, содержащихся в колониях Мурманской области, не хватает. Чтобы расширить границы их трудозанятости руководство регионального УФСИН встретилось с главой администрации Мурманска Андреем Сысоевым.

- Наши подопечные могут выполнить заказы по производству скамеек любой конфигурации, малых архитектурных форм, мусорных контейнеров, рабочей спецодежды и так далее. Кроме того, в первом полугодии мы планируем получить декларацию соответствия на детские игровые площадки и начать их изготовление на базе исправительной колонии №18, - рассказал об имеющихся возможностях начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов. - Кроме того, осужденные участков колоний-поселений могут привлекаться к работам по благоустройству города: уборке тротуаров и обочин дорог, покраске ограждений, кошению травы и другому труду, не требующему квалификации. Разумеется, на платной основе.

Власти столицы Заполярья заинтересовались производством тротуарной плитки в исправительных учреждениях, но для начала она должна пройти испытания на устойчивость - быть готова к резким перепадам температур. Тем не менее, возможность такого взаимного сотрудничества необходимо проработать как с юридической, так и экономической стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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