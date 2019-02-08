Под Мончегорском произошло тройное ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 14:01 2019-02-08T14:06:43+03:00

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Качественная современная иномарка снабжаются неплохой системой безопасности: ремни, подушки, система бортового компьютера наконец... Конечно, это не панацея от всех бед, но шансы спастись многократно повышаются.

Так произошло и в нашем случае. В Мурманской области опасной тройное ДТП обошлось без погибших. И даже каких-либо тяжелых ранений его участники не получили. Авария с тремя иномарками произошла в четверг вечером, 7 февраля, неподалеку от Мончегорска.

- На 1274 километре дороги «Кола» водитель, управляя автомобилем Renault, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Мурманской области.

А дальше начался эффект домино. После лобового удара Skoda также отскочила на «встречку», где впечаталась в проезжавшую мимо легковушку Byd. На этом аварийная цепочка, к счастью, закончилась.

Пострадал в итоге только мужчина, сидевший за рулем Byd. Северянин отделался легкими травмами, не угрожающими здоровью. Помощь ему потребовалась исключительно амбулаторная.

ИСТОЧНИК KP.RU