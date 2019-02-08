Норвежские синоптики обещают в Мурманске потепление до +4°

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-08T13:35:58+03:00

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В последние дни мурманчане воспринимают температуру от -15° и выше как тепло. Ведь столбик термометра в областном центре опасно опускался к отметке -30°.

Кольский залив сковывает ниласовым льдом, северяне развлекаются #дубакчеллендж. Но все же от морозов уже устали.

Норвежские синоптики с сайта yr.no обещают потепление, нужно только подождать еще чуть-чуть. Уже в понедельник в Мурманске будет от -1 до -7°. Вся неделя обещает быть достаточно теплой, только в пятницу похолодает до -13°. Зато 16 февраля нас ждет неожиданный подарок: от +2 до +4°!

Мурманские синоптики тоже смотрят на грядущую неделю с оптимизмом.

- Атлантические циклоны, забывшие про нас почти на месяц, наконец-то полноценно напомнят о себе. Первый, прошедший в ночь с четверга на пятницу, зацепил нас лишь слегка, почти не дав снега и повысив температуру до -12°. В ночь с пятницы на субботу через нас пройдет второй циклон, снега он даст немного и также вряд ли сможет перекинуть температуру через -10°. Однако третий циклон, который придет в воскресенье, наконец-то прогонит морозы из области. В городе очень серьезно потеплеет: к позднему вечеру воскресенья температура поднимется до -4°, в понедельник может подняться до 0, - сообщает "Погода в Мурманске".

В гидрометцентре области пока о прогнозе на конец следующей недели не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU