Самолет из Мурманска в Москву прилетел с порезанным колесом

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-08T12:42:47+03:00

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Не прошло и суток, как из главной воздушной гавани Заполярья вылетел московский борт, который задержался на Кольском полуострове на 14 часов из-за замершего багажника. Как произошел новый инцидент с самолетов, прибывшим из Мурманска.

Из аэропорта «Мурманск» рейс ЮТ 578 авиакомпании «Ютэйр» вылетел 8 февраля по расписанию, в 5.35, и уже в 8.13 был в столичном «Внуково». После осмотра техников выяснилось, что на одном из колес самолета есть порез.

- Сразу отмечу, что такие случаи происходят по всей России ежедневно. Повреждение колеса Boeing 737-800 оказалось небольшим и без герметизации шасси. Тем неменее, взлетно-посадочные полосы и в «Мурманске», и во «Внуково» тщательно осмотрели и никаких посторонних предметов не обнаружили. Поврежденное колесо у борта, разумеется, заменили, - рассказал подробности инцидента источник «КП» в аэропорту «Мурманск».

А вот как долго Boeing 737-800 мог курсировать с таким повреждением, неизвестно, хотя самолет и внимательно осматривают после каждого полета.

ИСТОЧНИК KP.RU