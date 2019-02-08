2019-02-08T12:57:43+03:00
Происшествия

В Кандалакше полиция задержала двух подростков за молоко и мясо

Тинейджеры совершили кражу в супермаркете, спрятав под одежду продукты на 4 тысячи рублей [видео]
Иван ПЕТРОВ
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Подростки из Кандалакши таскали продукты прямо перед камерой видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской областиПодростки из Кандалакши таскали продукты прямо перед камерой видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД по Мурманской области
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Когда у правоохранительных органов есть вопросы к молодым людям, как правило, речь идет о накротиках. Но только не в нашем случае! В Мурманской области, наоборот, полиция задержала двух тинейджеров с продукцией, которая считается воплощением здоровья. Подростков поймали с молоком и мясом.

Казалось бы, ничего крамольного, ан нет. Все дело в том, что эти продукты ребята украли. Причем, сделали это грубо и прямолинейно. Неприятный случай произошел в одном из супермаркетов Кандалакши.

- В помещение магазина вошли двое молодых людей. Воспользовавшись тем, что их действия незаметны для окружающих, они взяли с прилавка продукты питания, а затем направились к выходу, - сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Подросткам было невдомек, когда они прятали колбасу и «молочку» под одежду, что за ними пристально следила скрытая камера. Естественно, на кассе молодых людей «тормознули» сотрудники магазина, после чего вызвали полицию. Против тинейджеров завели уголовное дело по факту кражи.

Уголовный кодекс предусматривает до 5 лет колонии, а значит свое совершеннолетие ребята рискуют встретить за колючей проволокой. Кстати, продукты они воровали вовсе не из-за голода. Парни хотели выгодно продать свою добычу, а деньги потратить в свое удовольствие. Об этом они сами рассказали в полиции. Сумма похищенного составила около 4 тысяч рублей.

Подростки из Кандалакши обчистили супермаркет прямо под носом у камеры видеонаблюдения.Автор: пресс-служба УМВД по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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