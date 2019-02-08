2019-02-08T13:16:30+03:00
Здоровье

В поликлиниках Кировска и Апатитов пациентами бесплатно выдают маски

В Мурманске из-за гриппа измеряют температуру у детей в садах, а в поликлиниках отменяют грудничковые дни
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области превышен эпидпорог по гриппу.В Мурманской области превышен эпидпорог по гриппу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева представил рейтинг заболеваемости в регионах. Мурманская область на карте страны выделена красным. Значит, эпидпорог превышен на 50 и более процентов. Заразу подхватывают чаще всего дети от 3 до 14 лет.

Эпидемия еще не объявлена, но меры уже предпринимаются. Например, в Мурманске в детских садах малышей не пускают в группы без измерения температуры. В случае отклонения от нормы ребенка отправят домой и не примут без справки от врача.

Перестраховываются и в детских поликлиниках. Число пациентов с ОРВИ увеличилось и малышам без признаков болезни лучше с ними не пересекаться.

- Просим родителей ограничить посещение поликлиники с профилактической целью! Педиатрическая служба переведена на обслуживание детей, больных ОРВИ. С 11 февраля профилактические осмотры детей до 1 года приостановлены до особого распоряжения, - рассказали в детской поликликнике Мурманска №4.

А в Апатитах и Кировске в заботе о пациентах медики и вовсе решили раздавать подхватившим простуду маски.

- Ежегодно в сезон гриппа и ОРВИ мы делаем маршрутизацию пациентов, развешивая объявления с просьбой людей с первыми признаками простуды обращаться в доврачебный кабинет, пришедших на прием повторно сразу идти к терапевтам. В этом году к этим мерам мы добавили медицинские маски. Их выдают в регистратуре и гардеробе пациентам с катаральными явлениями, - рассказывает «КП» заведующая оргметодотделом Апатитско-Кировской больницы Ирина Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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