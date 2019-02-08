Утром в Мурманске сгорела карета скорой помощи
Ранним утром 8 декабря жители сразу нескольких домов на улице Беринга в Мурманске наблюдали незапланированный костер на улице. Ярким пламенем рядом с ларьком горела карета скорой помощи.
Пожар начался около шести утра, а уже в шесть минут седьмого на пульт "01" поступил звонок от очевидцев.
- В результате пожара автомобиль обгорел по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 7 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.
К слову, на улице Беринга, рядом с гимназией №6, находится подстанция скорой помощи. Поэтому кареты здесь видят часто. У медучреждения теперь будут новые хлопоты - восстановить сгоревшую спецмашину не получится, надо покупать новые. К слову, на днях врачи Мурманска, Колы, Оленегорска и Териберки узнали, что получат "скорые" только с завода.
Скорая горит в Мурманске.
ИСТОЧНИК KP.RU