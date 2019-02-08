2019-02-08T11:20:21+03:00
Происшествия

Утром в Мурманске сгорела карета скорой помощи

Спецмашину тушили семь огнеборцев [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Скорая была полностью уничтожена огнем. Фото: МЧС Мурманской областиСкорая была полностью уничтожена огнем. Фото: МЧС Мурманской области
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Ранним утром 8 декабря жители сразу нескольких домов на улице Беринга в Мурманске наблюдали незапланированный костер на улице. Ярким пламенем рядом с ларьком горела карета скорой помощи.

Пожар начался около шести утра, а уже в шесть минут седьмого на пульт "01" поступил звонок от очевидцев.

- В результате пожара автомобиль обгорел по всей площади. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 7 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали в МЧС по Мурманской области.

К слову, на улице Беринга, рядом с гимназией №6, находится подстанция скорой помощи. Поэтому кареты здесь видят часто. У медучреждения теперь будут новые хлопоты - восстановить сгоревшую спецмашину не получится, надо покупать новые. К слову, на днях врачи Мурманска, Колы, Оленегорска и Териберки узнали, что получат "скорые" только с завода.

Скорая горит в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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