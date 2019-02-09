Для свинки Свини, растущей быстрее, чем ожидали хозяева, нашли новый дом в Ловозеро

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-09T17:40:57+03:00

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Когда купленная собака перерастает положенные этой породе размеры, это еще можно как-то пережить, посетовав на недобросовестных заводчиков. А что делать если такое случается со свиньей? Ответ прост – искать новый более просторный дом для нее.

- Мини-пига Свини мы покупали в питомнике в Санкт-Петербурге в декабре как талисман наступающего Нового года. Она оказалась очень ласковой. Словно собака бегает за ногами и виляет хвостиком, когда ей хорошо, а еще с удовольствием купается и пьет водичку под струей. Мы к ней сильно привязались, - рассказывает о своем милом питомце мурманчанка Анастасия Жарикова.

Вот только есть одно «но». Свини оказалась не карликовым мини-пигом, которого сейчас модно держать в квартире. Хрюшка принадлежит к разновидности этой породы – вьетнамской вислобрюхой свинье, и ее вес рано или поздно приблизится к 120 килограммам. Согласитесь, с такими габаритами ей будет тесно в квартире.

- За два месяца Свини поправилась на 13 килограммов. Прежде чем покупать животинку, надо было лучше разбираться в особенностях породы. Мы решили подыскать для нее новых владельцев с частным домом. Буквально сразу после того, как я разместила объявление, мне позвонили из Ловозера. В ближайшее время мы отвезем ее туда, а заодно посмотрим, в каких условиях будет жить наша крошка, - говорит Анастасия.

В Мурманской области это не первая история с символом 2019 года. Еще за пару месяцев до его наступления в Мончагорске в приют для собак подкинули мини-пига Марфу.

ИСТОЧНИК KP.RU