Стало известно, какие сферы деятельности в Мурманской области интенсивно развиваются
Дождемся ли мы когда-нибудь интенсивного развития Кольского полуострова? Глядя на современное положение дел, большинству северян трудно в это поверить. И тем не менее, экономика Мурманской области развивается.
Каждому из нас, наверное, хотелось бы знать, какие сферы деятельности в Заполярье самые востребованные. Где кипит энергия?
Такую информацию оказалось нетрудно найти. Отчетом за 2018 год поделились в министерстве экономического развития Мурманской области.
- Наибольший рост физических объемов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года отмечен по услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 6,1%), по телекоммуникационным услугам (на 3,3%), по услугам физической культуры и спорта (на 3,2%), - сообщили в минэкономразвития Заполярья.
Попробуем понять, почему. В гостиницах нуждаются туристы, число которых возросло. Интернет и мобильная телефония сейчас нужна вообще всем, а фитнесом увлекаются женщины, которые, по статистике, работают больше мужчин, и соответственно больше тратят.
Интересно сравнить эту троицу лидеров с показателями 10-летней давности. Тогда в Мурманской области развивались компании, которые оказывали юрпомощь, лечили животных и, опять-таки, занимались туризмом. Росли «как на дрожжах» и услуги связи - на 26%.
ИСТОЧНИК KP.RU