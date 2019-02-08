2019-02-08T12:14:31+03:00
Общество

Стало известно, какие сферы деятельности в Мурманской области интенсивно развиваются

Министерство экономического развития поделилось данными за 2018 год
Иван ПЕТРОВ
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Товарооборот растет далеко не во всех сферах заполярной экономики...Товарооборот растет далеко не во всех сферах заполярной экономики...Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Дождемся ли мы когда-нибудь интенсивного развития Кольского полуострова? Глядя на современное положение дел, большинству северян трудно в это поверить. И тем не менее, экономика Мурманской области развивается.

Каждому из нас, наверное, хотелось бы знать, какие сферы деятельности в Заполярье самые востребованные. Где кипит энергия?

Такую информацию оказалось нетрудно найти. Отчетом за 2018 год поделились в министерстве экономического развития Мурманской области.

- Наибольший рост физических объемов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года отмечен по услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 6,1%), по телекоммуникационным услугам (на 3,3%), по услугам физической культуры и спорта (на 3,2%), - сообщили в минэкономразвития Заполярья.

Попробуем понять, почему. В гостиницах нуждаются туристы, число которых возросло. Интернет и мобильная телефония сейчас нужна вообще всем, а фитнесом увлекаются женщины, которые, по статистике, работают больше мужчин, и соответственно больше тратят.

Интересно сравнить эту троицу лидеров с показателями 10-летней давности. Тогда в Мурманской области развивались компании, которые оказывали юрпомощь, лечили животных и, опять-таки, занимались туризмом. Росли «как на дрожжах» и услуги связи - на 26%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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